Небензя пожал руку и сфотографировался с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН

ООН, 2 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя принял участие в официальной церемонии приветствия, организованной в преддверии заседания Совета Безопасности, на котором председателем будет первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Встреча состоялась в первый день председательства Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН. Во время протокольной съемки первая леди поприветствовала постпредов стран — членов Совбеза, уделив внимание каждому дипломату.
Мероприятие сопровождалось выкриками журналистов, которые пытались получить комментарии первой леди. Представители прессы интересовались ее впечатлениями от ООН, а также задавали вопросы о том, когда США планируют погасить задолженность по взносам в бюджет организации. Мелания Трамп оставила эти вопросы без ответа.
После завершения приветственной части она вместе с дипломатами проследовала в зал заседаний СБ ООН, где вскоре начнется заседание по теме «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта».