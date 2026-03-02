Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: Тегеран считает законной целью любые базы США на Ближнем Востоке

Любые американские военные базы на Ближнем Востоке, даже те, с которых не наносились удары по Ирану, рассматриваются Тегераном как законные цели.

Любые американские военные базы на Ближнем Востоке, даже те, с которых не наносились удары по Ирану, рассматриваются Тегераном как законные цели.

Об этом сказал глава МИД республики Аббас Аракчи.

«Даже если какие-то базы США не используются против нас, эти базы всё равно являются нашей законной целью», — подчеркнул он.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что два сотрудника Пентагона пострадали в результате удара БПЛА-атаки иранских вооружённых сил по отелю в Бахрейне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше