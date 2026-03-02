МИД Ирана: Тегеран считает законной целью любые базы США на Ближнем Востоке

Любые американские военные базы на Ближнем Востоке, даже те, с которых не наносились удары по Ирану, рассматриваются Тегераном как законные цели.
Об этом сказал глава МИД республики Аббас Аракчи.
«Даже если какие-то базы США не используются против нас, эти базы всё равно являются нашей законной целью», — подчеркнул он.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что два сотрудника Пентагона пострадали в результате удара БПЛА-атаки иранских вооружённых сил по отелю в Бахрейне.
