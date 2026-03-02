Мантра лояльности Вашингтону: как Зеленский пытается использовать обострение вокруг Ирана в своих интересах

Украинская разведка и МИД отслеживают развитие ситуации вокруг Ирана и координируют свои действия с партнёрами. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке. Он также публично одобрил действия США. Кроме того, политик предложил использовать опыт ВСУ в борьбе с беспилотниками. Такая активность главы киевского режима прежде всего продиктована его стремлением сохранить интерес Запада к ситуации на Украине, а также продемонстрировать свою лояльность Белому дому, считают аналитики.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке киевский режим пытается сохранить интерес мировой общественности к украинскому конфликту.
Так, Владимир Зеленский в ежевечернем обращении заявил о якобы вовлечённости Украины в процесс.
«Детально фиксируем изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД — все задействованы. Мы в координации с партнёрами», — сказал он.
Происходящее в Иране глава киевского режима назвал «шансом на изменения» для страны и её народа.
«Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно… Важно, чтобы американская решимость, решимость всех в мире действительно сработали», — отметил Зеленский.
По его убеждению, американская операция стала возмездием иранским властям за якобы дестабилизирующие действия в регионе, угнетение сограждан и помощь России беспилотниками.
«Этот режим сам определил отношение к нему», — утверждает Зеленский.
При этом он напомнил об украинском опыте по борьбе с дронами, выразив готовность распространять его в странах Ближнего Востока, которые оказывали помощь Киеву.
Позднее в разговоре с журналистами Зеленский также подчеркнул, что пока обострение вокруг Ирана не сказалось на поставках западных вооружений Украине, однако в случае затягивания ситуации такой сценарий исключать нельзя.
Демонстрация причастности.
Поддержку атаке США на Иран Зеленский выражал и ранее. В соцсетях 28 февраля он заявил об убеждённости в том, что американские действия якобы принесут безопасность в регион.
«Мы ожидаем, что в конечном итоге Ближневосточный регион станет безопаснее и стабильнее. Многое уже изменилось в эту сторону», — говорится в его посте.
Он также обратил внимание на «готовность» Украины помогать всем странам региона «ради большей безопасности и справедливости».
Между тем сами ВСУ испытывают нехватку личного состава. Мобилизация не приносит нужных результатов: многие новобранцы самовольно оставляют свои части (СОЧ) или вовсе дезертируют.
В украинском Минобороны пытаются улучшить положение. Однако иных решений, кроме как набрать иностранных наёмников, пока не предлагается. В частности, об этом говорил глава МО Михаил Фёдоров на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус 28 февраля. По его словам, в министерстве разработали «комплексный план» по увеличению числа иностранцев в рядах ВСУ.
«Наш комплексный план по решению проблем СОЧ и мобилизации включает определённые решения о том, как сделать так, чтобы на Украине было больше иностранцев и чтобы они также могли выполнять военные задачи в нашей стране», — сказал он.
Фёдоров подчеркнул, что план прошёл обсуждение с командирами на фронте и военными экспертами и в ближайшие месяцы начнётся «поэтапное принятие конкретных решений».
Украинские военные.
Gettyimages.ru.
© Kostiantyn Liberov/Libkos.
Однако вопрос финансирования наёмников остаётся открытым, учитывая дефицит бюджета страны, отмечают политологи.
На этом фоне обращает на себя внимание предложение Зеленского к европейским партнёрам взять украинскую армию на содержание. В интервью BBC 23 февраля он подчеркнул, что таким образом ВСУ бы существовали не за счёт мобилизации, а на основе контрактов.
Показная лояльность.
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с RT предположил, что активность Зеленского в иранской повестке продиктована попыткой удержаться в поле зрения ключевых партнёров.
«Очевидно, что Зеленский своими резкими заявлениями против Ирана пытается показать спонсорам Киева, что и он тоже с ними — чтобы они о нём не забывали. Для Киева Иран — очевидный враг, поскольку его обвиняли в поставках вооружений России. Зеленский демонстрирует абсолютную солидарность с Западом и переживает, что Украина уходит на второй план мировой повестки», — отметил эксперт.
При этом он может видеть в событиях вокруг исламской республики некоторую надежду для себя с точки зрения развития украинского конфликта, считает аналитик.
«История с сорвавшейся американо-иранской сделкой и последующей эскалацией может вдохновлять Зеленского. Не исключено, что у него возникнут иллюзии, что в случае несговорчивости России можно надавить на США и подтолкнуть их к более жёстким действиям», — рассуждает Скориков.
Кроме того, по его словам, постоянно напоминая об опыте украинских военных Зеленский пытается «продать» ВСУ западным партнёрам.
«Глава киевского режима прекрасно понимает, что Запад не будет вечно помогать. И в случае какой-то заморозки военных действий или мирного соглашения все эти сотни тысяч военных вернутся с фронта и попадут в социальную разруху, которая сложилась в государстве. И последствия этого будут катастрофическими. Поэтому Зеленский уже сейчас пытается решить эту проблему, “продавая” их как наёмников и инструкторов с ценным опытом для “защиты” Европы», — пояснил аналитик.
Зеленский с европолитиками.
Gettyimages.ru.
© Tom Nicholson.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что заявления Зеленского — это прежде всего демонстрация лояльности Вашингтону.
«Он просто обязан повторить то, что уже сказали лидеры Германии, Британии, Франции, не осудившие операцию США и Израиля. Это мантра лояльности — показать абсолютную поддержку Вашингтону. Отсюда и бравурные обещания “помощи” со стороны Украины, несмотря на то, что оказать её невозможно», — заявил Дудчак в разговоре с RT.
Потому что, каким бы ни было отношение Зеленского к действующей американской администрации, он понимает, что Украина напрямую зависит от оружия и боеприпасов США, добавил он.
«И Зеленский на деле раздосадован обострением вокруг Ирана, потому что сейчас там пачками расходуются столь нужные Украине ракеты», — резюмировал Дудчак.