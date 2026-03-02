Мантра лояльности Вашингтону: как Зеленский пытается использовать обострение вокруг Ирана в своих интересах

«Глава киевского режима прекрасно понимает, что Запад не будет вечно помогать. И в случае какой-то заморозки военных действий или мирного соглашения все эти сотни тысяч военных вернутся с фронта и попадут в социальную разруху, которая сложилась в государстве. И последствия этого будут катастрофическими. Поэтому Зеленский уже сейчас пытается решить эту проблему, “продавая” их как наёмников и инструкторов с ценным опытом для “защиты” Европы», — пояснил аналитик.