Трамп со странным красным пятном на шее появился на церемонии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп привлек внимание СМИ своим внешним видом на церемонии вручения медалей Почета в Белом доме. На его шее заметно красное раздражение, что стало темой обсуждения среди корреспондентов и зрителей. Об этом сообщил РИА Новости.
На мероприятии, состоявшемся в понедельник, 2 марта 2026 года, у Трампа было видно крупное красное пятно на правой стороне шеи. Камеры большинства СМИ, а также официальный оператор Белого дома, фиксировали президента с противоположной стороны, что не позволило детально рассмотреть этот аспект его внешности. Кроме того, у Трампа наблюдались мешки под глазами, что также вызвало вопросы о его состоянии здоровья.
Несмотря на появление слухов о плохом самочувствии, Трамп продолжает утверждать, что его физическое и умственное здоровье находится на высоком уровне. «Я работаю усерднее и больше любого президента в истории США», — заявляет он.
Белый дом ранее объяснял наличие синяка и пластыря на правом запястье президента частыми рукопожатиями. Рабочий кабинет Трампа якобы напоминает проходную вокзала из-за большого числа посетителей. В качестве возможной причины отечности на лице президента также упоминается ежедневный прием аспирина.
Трамп часто сталкивается с вопросами о своем здоровье и энергичности, особенно в свете своей активной политической деятельности и напряженного графика. В то время как президент продолжает опровергать слухи о недомоганиях, его внешний вид на мероприятиях остается под пристальным вниманием общественности и журналистов.
Ранее один из главных европейских союзников Дональда Трампа премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал серьезные опасения по поводу душевного состояния американского президента.