Трамп со странным красным пятном на шее появился на церемонии в Белом доме

На мероприятии, состоявшемся в понедельник, 2 марта 2026 года, у Трампа было видно крупное красное пятно на правой стороне шеи. Камеры большинства СМИ, а также официальный оператор Белого дома, фиксировали президента с противоположной стороны, что не позволило детально рассмотреть этот аспект его внешности. Кроме того, у Трампа наблюдались мешки под глазами, что также вызвало вопросы о его состоянии здоровья.