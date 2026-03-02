Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Катар и ОАЭ хотят убедить США сократить операцию против Ирана

Катар и Объединённые Арабские Эмираты хотят привлечь союзников, чтобы убедить США сократить операцию против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Катар и Объединённые Арабские Эмираты хотят привлечь союзников, чтобы убедить США сократить операцию против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«ОАЭ и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа пойти на компромисс, который позволил бы сократить продолжительность военных операций США против Ирана», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что катарские силы ПВО сбили два самолёта Су-24, летевших со стороны Ирана, а также семь баллистических ракет и пять беспилотников, которые нацеливались на объекты в стране.

Компания QatarEnergy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.

Кроме того, в Министерстве обороны Катара сообщили об уничтожении 18 баллистических ракет на подлёте к государству.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше