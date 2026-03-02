Bloomberg: Катар и ОАЭ хотят убедить США сократить операцию против Ирана

«ОАЭ и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа пойти на компромисс, который позволил бы сократить продолжительность военных операций США против Ирана», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что катарские силы ПВО сбили два самолёта Су-24, летевших со стороны Ирана, а также семь баллистических ракет и пять беспилотников, которые нацеливались на объекты в стране.
Компания QatarEnergy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.
Кроме того, в Министерстве обороны Катара сообщили об уничтожении 18 баллистических ракет на подлёте к государству.