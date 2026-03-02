Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов: организаторы боя Фьюри взяли Махмудова, просчитав его параметры

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о поединке между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о поединке между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«В тяжёлом весе у каждого есть шанс. Махмудов достаточно бьющий боксёр, и он может попасть. Понятно, что Фьюри — явный фаворит. Думаю, организаторы взяли Махмудова, просчитав его параметры. Крупный и большой тяж, но по скорости уступает Фьюри. Хотя будем болеть за Арсланбека», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Поединок состоится 11 апреля.

Махмудов в своём последнем бою победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Фьюри в своём последнем поединке единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику. После этого он объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться.

Ранее Махмудов отреагировал на анонс своего поединка с Фьюри.