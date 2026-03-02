Кравцов: организаторы боя Фьюри взяли Махмудова, просчитав его параметры

«В тяжёлом весе у каждого есть шанс. Махмудов достаточно бьющий боксёр, и он может попасть. Понятно, что Фьюри — явный фаворит. Думаю, организаторы взяли Махмудова, просчитав его параметры. Крупный и большой тяж, но по скорости уступает Фьюри. Хотя будем болеть за Арсланбека», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».