Кравцов: организаторы боя Фьюри взяли Махмудова, просчитав его параметры

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о поединке между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым.
«В тяжёлом весе у каждого есть шанс. Махмудов достаточно бьющий боксёр, и он может попасть. Понятно, что Фьюри — явный фаворит. Думаю, организаторы взяли Махмудова, просчитав его параметры. Крупный и большой тяж, но по скорости уступает Фьюри. Хотя будем болеть за Арсланбека», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».
Поединок состоится 11 апреля.
Махмудов в своём последнем бою победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.
Фьюри в своём последнем поединке единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику. После этого он объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться.
Ранее Махмудов отреагировал на анонс своего поединка с Фьюри.