КСИР пригрозил уничтожить любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

«Мы сожжём любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — цитирует Джабари ISNA.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в районе Ормузского пролива.

В Министерстве иностранных дел России предупредили, что решение об остановке судоходства в Ормузском проливе может привести к возникновению значительного дисбаланса на мировых рынках нефти и газа.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше