Врач Трампа объяснил красное пятно у него на горле: президенту уже прописали крем от сыпи

Президент США Дональд Трамп в течение недели должен использовать крем для лечения сыпи и красных пятен на шее. Об этом заявил его лечащий врач Шон Барбарелла.
Медик дал комментарий телекомпании CBS News после того, как американский лидер появился на людях с яркими красными пятнами на шее. По словам Барбареллы, речь не идёт о лекарственном средстве, Трамп будет использовать «обыкновенный крем», который предназначен для «профилактического лечения». Ожидается, что красные пятна исчезнут с кожи американского президента через несколько недель, добавил его врач.
Напомним, президент США Дональд Трамп появился на мероприятии в Белом Доме с большими красными пятнами на шее. Это было появление Трампа перед публикой после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также на церемонии вручения медалей Почета у Трампа были мешки под глазами.
Напомним, в 2025 году Белый дом сообщил, что у президента США диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это заболевание часто встречается у людей старше 70 лет. При этом он появился на публике с огромным синяком на руке. Как правило, Трамп пользуется тональным кремом, толстым слоем которого покрывает не только лицо, но и кисти рук.