Мужская сборная Швеции по биатлону получила бронзовые медали ОИ‑2010 после дисквалификации Устюгова

Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем, Карл Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010.
«Ощущения приятные. 16 лет — невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», — сказал Бьорн Ферри SVT.
За сборную России в мужской эстафете бежали Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Тогда российские биатлонисты завоевали бронзу, а сборная Швеции пришла к финишу четвёртой.
Также Устюгов лишился золота Игр-2010 в Ванкувере в масс-старте. Награда перешла к французу Мартену Фуркаду.
Ранее Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал перераспределение медалей за мужскую олимпийскую эстафету 2014 года.