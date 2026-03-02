Москва
Мужская сборная Швеции по биатлону получила бронзовые медали ОИ‑2010 после дисквалификации Устюгова

Шведские биатлонисты Фредрик Линдстрем, Карл Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри получили бронзовые медали Олимпиады-2010.

«Ощущения приятные. 16 лет — невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», — сказал Бьорн Ферри SVT.

За сборную России в мужской эстафете бежали Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Тогда российские биатлонисты завоевали бронзу, а сборная Швеции пришла к финишу четвёртой.

Также Устюгов лишился золота Игр-2010 в Ванкувере в масс-старте. Награда перешла к французу Мартену Фуркаду.

Ранее Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал перераспределение медалей за мужскую олимпийскую эстафету 2014 года.