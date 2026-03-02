Москва
Al Hadath: иракское сопротивление наносит удары по позициям США в Кувейте

Иракское сопротивление заявляет, что военизированные группировки наносят удары по позициям США в Кувейте.

Об этом пишет Al Hadath.

Ранее власти Ирака выступили с требованием о незамедлительном прекращении любой военной активности на Ближнем Востоке.

