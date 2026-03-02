Samaa TV: на севере Пакистана мобилизовали армию из-за протестов

ИСЛАМАБАД, 2 марта. /ТАСС/. Власти северного пакистанского региона Гилгит-Балтистан ввели комендантский час и развернули армейские подразделения для поддержания порядка на фоне протестов против ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщил телеканал Samaa TV.
По его информации, усиленные меры безопасности были введены в городах Гилгит и Скарду, в которых после подтверждения гибели иранского верховного лидера Али Хаменеи прошли массовые демонстрации. Комендантский час будет действовать в течение трех дней.
Протесты против действий США в отношении Ирана прошли в ряде крупных пакистанских городов, в том числе в Исламабаде, Лахоре, Пешаваре и Карачи. В последнем протестующие пытались разгромить здание американского консульства, а полиция применила дубинки и слезоточивый газ. По данным агентства Bloomberg, в ходе беспорядков в стране погибло по меньшей мере 25 человек.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.