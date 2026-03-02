Москва
Путин в понедельник поговорил с лидерами четырех стран Персидского залива

Путин за день поговорил с лидерами ОАЭ, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник провел четыре телефонных разговора с лидерами стран Персидского залива на фоне ситуации вокруг Ирана.

В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.

Так, в беседе с лидером ОАЭ акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем востоке и возвращения к дипломатическому процессу. Аль Нахайян подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты. Путин в свою очередь выразил готовность оказать содействие для стабилизации обстановки в регионе и передать сигналы руководства ОАЭ в Тегеран.

В разговоре с эмиром Катара лидерами высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран.

В ходе контактов с королем Бахрейна российский президент подтвердил готовность РФ использовать все возможности для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

А во время беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. Кроме того, Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил мнение, что Россия может сыграть стабилизирующую роль в ситуации на Ближнем Востоке.

Понедельник стал самым насыщенным днем на телефонные контакты с зарубежными лидерами у президента России с начала года. Ранее в 2026 году Путин только дважды проводил более одного телефонного разговора за день, о которых Кремль сообщал публично. Президент России 16 января созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, а 8 февраля глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии и ЮАР Александром Лукашенко и Сирилом Рамафозой.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путинзаявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

