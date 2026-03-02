Путин в понедельник поговорил с лидерами четырех стран Персидского залива

Понедельник стал самым насыщенным днем на телефонные контакты с зарубежными лидерами у президента России с начала года. Ранее в 2026 году Путин только дважды проводил более одного телефонного разговора за день, о которых Кремль сообщал публично. Президент России 16 января созванивался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, а 8 февраля глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии и ЮАР Александром Лукашенко и Сирилом Рамафозой.