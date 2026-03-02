Москва
Иран представлял неминуемую угрозу до начала военной операции, заявил Рубио

Рубио: Иран точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Иран совершенно точно представлял неминуемую угрозу до начала военной операции Штатов и Израиля.

«Неизбежная угроза заключалась в том, что мы знали, что если Иран подвергнется нападению, а мы верили, что они подвергнутся нападению, то они немедленно нападут на нас», — заявил он журналистам.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

