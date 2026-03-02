Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала недопустимыми манипуляции Запада по ядерной тематике

Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала Захарова в интервью 360.ru.

28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана. Президент Дональд Трамп утверждает, что это делается, чтобы «защитить американский народ и ликвидировать угрозы со стороны иранского режима».

Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон может не ждать уступок со стороны Ирана по ядерной программе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше