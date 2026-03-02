Захарова назвала недопустимыми манипуляции Запада по ядерной тематике

Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала Захарова в интервью 360.ru.
28 февраля США и Израиль начали вооружённую агрессию против Ирана. Президент Дональд Трамп утверждает, что это делается, чтобы «защитить американский народ и ликвидировать угрозы со стороны иранского режима».
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон может не ждать уступок со стороны Ирана по ядерной программе.