Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. До нового соглашения по иранскому ядерному досье было «рукой подать», но США оказались ненадежным партнером в переговорах, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«В то время как переговоры продвигались и до взаимоприемлемого соглашения было рукой подать, Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что они не являются надежным партнером по переговорам и что они используют мирную ядерную программу Ирана в качестве предлога для агрессии», — заявил постпред.
