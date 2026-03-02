Москва
Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред

Бахрейни: Иран почти договорился с США по ядерной сделке.

ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. До нового соглашения по иранскому ядерному досье было «рукой подать», но США оказались ненадежным партнером в переговорах, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«В то время как переговоры продвигались и до взаимоприемлемого соглашения было рукой подать, Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что они не являются надежным партнером по переговорам и что они используют мирную ядерную программу Ирана в качестве предлога для агрессии», — заявил постпред.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

