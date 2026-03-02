Два сотрудника Пентагона ранены при ударе иранского дрона в Бахрейне

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о серии ударов по американским военным объектам в трёх странах региона. Целями атак стали базы США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и пять баллистических ракет.