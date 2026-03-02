Небензя пожал руку и сделал фото с Меланией Трамп в штаб-квартире ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя присутствовал на официальной церемонии перед заседанием СБ ООН, которое пройдет под председательством Мелании Трамп.
Мероприятие было запланировано на первый день председательства США в СБ ООН. Во время официальной церемонии первая леди обменялась приветствиями с постпредами, входящими в состав Совета, и уделила персональное внимание каждому участнику.
В ходе мероприятия представители СМИ неоднократно пытались привлечь внимание первой леди, выкрикивая вопросы. Журналистов интересовало ее мнение об ООН, а также перспективы урегулирования Вашингтоном финансовых обязательств перед организацией. Мелания Трамп никак не отреагировала на подобные запросы.
В повестке предстоящего заседания — вопросы международного мира и безопасности, а именно защита детей и роль технологий и образования во время конфликтов.
Ранее о планах первой леди выступить в Совбезе ООН заявил постоянный представитель США Майк Уолтц. Он сообщил, что супруга президента США возглавит заседание в качестве председателя.