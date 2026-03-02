Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио рассказал о целях операции США против Ирана

Рубио: операция США против Ирана нацелена на уничтожение баллистических ракет.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция США против Ирана нацелена на уничтожение «угрозы» иранских баллистических ракет малой дальности и флота.

«Соединённые Штаты проводят операцию по уничтожению угрозы, исходящей от иранских баллистических ракет малой дальности, и угрозы со стороны их военно-морского флота, в особенности в отношении военно-морских объектов, именно на этом она сосредоточена на данный момент», — сказал Рубио журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше