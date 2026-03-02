Рубио рассказал о целях операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция США против Ирана нацелена на уничтожение «угрозы» иранских баллистических ракет малой дальности и флота.
«Соединённые Штаты проводят операцию по уничтожению угрозы, исходящей от иранских баллистических ракет малой дальности, и угрозы со стороны их военно-морского флота, в особенности в отношении военно-морских объектов, именно на этом она сосредоточена на данный момент», — сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.