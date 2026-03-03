Москва
Стюарды Qatar Airways застряли в разных странах из-за конфликта в Иране

Стюарды Qatar Airways застряли в нескольких странах из-за ситуации в Иране.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стюарды авиакомпании Qatar Airways застряли в других государствах из-за закрытого воздушного пространства у многих стран Ближнего Востока, неизвестно, когда их вернут в Катар, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

«У нас небо сейчас закрыто с 28 февраля и до 9.00 завтрашнего утра (время совпадает с мск — ред.) точно. Многие наши стюарды из Qatar Airways застряли в других странах, и пока непонятно, когда их вернут. А рейсы отменяют», — сказал собеседник агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.

