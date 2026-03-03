Кувейтская армия заявила о гибели второго военного

КАИР, 2 мар — РИА Новости. Второй кувейтский военный погиб при исполнении задач вооруженных сил на фоне обострения ситуации в регионе, сообщила армия Кувейта.
Ранее генеральный штаб армии Кувейта сообщал о гибели кувейтского военного при исполнении задач. Он стал первой жертвой среди военнослужащих из арабских стран Персидского залива после начала эскалации.
«Генеральный штаб армии скорбит по военнослужащему военно-морских сил сержанту Абдельазизу Абдельмохсену Дахелю Насеру, погибшему сегодня вечером в ходе боевых действий при исполнении задач», — говорится в заявлении.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
