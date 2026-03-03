Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Молдавское правительство под руководством Александра Мунтяну не является функциональным, оно не способно управлять и потому его надо полностью сменить, считает экс-премьер Молдавии, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
«Разговоров о перестановках больше быть не может. Необходимо сменить все правительство. Это правительство не способно управлять», — заявил Филат в эфире Exclusive TV.
Политик пояснил, что нынешнее правительство не является функциональным. «Это как оркестр, в котором инструменталисты хаотично разбросаны по залу, и каждый играет так, как ему вздумается, и это не может создать прекрасную симфонию. Нам нужно сплоченное правительство с сильным премьер-министром», — подчеркнул он.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.