Филат призвал полностью сменить правительство Молдавии

Политик пояснил, что нынешнее правительство не является функциональным. «Это как оркестр, в котором инструменталисты хаотично разбросаны по залу, и каждый играет так, как ему вздумается, и это не может создать прекрасную симфонию. Нам нужно сплоченное правительство с сильным премьер-министром», — подчеркнул он.