Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушенков назвал команды из топ-чемпионатов, за которые хотел бы поиграть

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков раскрыл, за какие команды хотел бы поиграть из топ-5 европейских чемпионатов.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков раскрыл, за какие команды хотел бы поиграть из топ-5 европейских чемпионатов.

«Поехали. “Барселона” из Испании. Вот я не знаю, ПСЖ либо “Монако” из Франции. Ну пусть будет ПСЖ. Из Германии — “Бавария”. Из Англии… Ну тут тяжело. Ну пусть будет “Сити”, наверное. Чисто из-за Гвардиолы выбрал. Пусть будет “Интер”. Не знаю почему, ну пусть будет “Интер”, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале “Зенита”.

В нынешнем сезоне футболист провёл 22 матча, забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее Джон Джон рассказал, что знает несколько русских слов.