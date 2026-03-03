Иран начал новую волну атаки в направлении базы США в Кувейте

Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.
Уточняется, что ВМС КСИР применяют БПЛА против морской пехоты США, базирующейся на базе Арифджан.
Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.
