Иран начал новую волну атаки в направлении базы США в Кувейте

Иран начал 13-ю волну операции «Правдивое обещание — 4» против базы морских пехотинцев ВМС США в Кувейте.

Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

Уточняется, что ВМС КСИР применяют БПЛА против морской пехоты США, базирующейся на базе Арифджан.

Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
