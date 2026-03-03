Врач Барбабелла объяснил красное пятно на шее Трампа

Терапевт американского лидера Дональда Трампа Шон Барбабелла, комментируя сыпь на шее президента, рассказал, что тот использует крем для ухода за кожей.
«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома», — говорится в заявлении Барбабеллы, распространённом телеканалом News Nation.
Терапевт уточнил, что Трамп использует это средство в течение семи дней. Ожидается, что покраснение продержится ещё несколько недель, добавил Барбабелла.
Ранее стало известно, что Трамп пришёл на встречу с журналистами в Белом доме с раздражением на шее.
В январе президент США признался, что ежедневно принимает аспирин в больших количествах для разжижения крови.