Дебют с послевкусием: три решения VAR в пользу «Сочи» не помешали «Спартаку» одержать первую победу при Карседо

«Спартак» впервые в истории одержал гостевую победу над «Сочи» в РПЛ. Перенесённый из-за угрозы БПЛА матч закрыл 19‑й тур и стал одним из самых любопытных после возобновления сезона. Так, уже в дебюте он вошёл в историю: никогда прежде с момента введения VAR главные арбитры не прибегали к видеопросмотрам в каждой игре тура. Всего же за 90 минут Евгений Буланов трижды подходил к монитору. Хотя каждый раз решение выносилось в пользу хозяев, легионеры «Спартака» помогли Хуану Карлосу Карседо стать первым за восемь лет главным тренером, стартовавшим в клубе с победы.