Дебют с послевкусием: три решения VAR в пользу «Сочи» не помешали «Спартаку» одержать первую победу при Карседо

«Спартак» впервые в истории одержал гостевую победу над «Сочи» в РПЛ. Перенесённый из-за угрозы БПЛА матч закрыл 19‑й тур и стал одним из самых любопытных после возобновления сезона. Так, уже в дебюте он вошёл в историю: никогда прежде с момента введения VAR главные арбитры не прибегали к видеопросмотрам в каждой игре тура. Всего же за 90 минут Евгений Буланов трижды подходил к монитору. Хотя каждый раз решение выносилось в пользу хозяев, легионеры «Спартака» помогли Хуану Карлосу Карседо стать первым за восемь лет главным тренером, стартовавшим в клубе с победы.
Изначально запланированный на воскресенье матч «Сочи» со «Спартаком» неожиданно закрывал первый после зимней паузы тур РПЛ. Из‑за угрозы атаки БПЛА начало встречи сначала отложили на час, а уже после того, как команды начали разминаться на поле, перенесли на понедельник. Последнее решение изрядно удивило главного тренера хозяев Игоря Осинькина.
«Впервые такое в практике — ещё не было, чтобы мы готовились к матчу и вдруг разъехались, а всё перенесли на следующий день. Нам уже ничего не оставалось делать», — рассказывал он в эфире «Матч ТВ».
Примечательно, что параллельно проходящую в южном городе хоккейную игру «Сочи» и «Торпедо» после остановки возобновили в тот же день, хотя расстояние между хоккейным дворцом спорта «Большой» в «Сириусе» и футбольным «Фишт» — меньше километра.
С наиболее полным разъяснением по сложившейся ситуации выступил Александр Алаев. Он отметил, что решение о проведении игры принималось главным арбитром с учётом информации от координационного штаба.
«К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам», — цитирует Алаева «Матч ТВ».
По словам руководителя, он провёл консультации с клубами, а также с основным вещателем, после чего постановил сыграть в понедельник 2 марта, в 15:00 по московскому времени.
«Раннее начало обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между “Спартаком” и московским “Динамо”, которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств “Спартак” и так имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим», — добавил Алаев.
В стане красно-белых жаловаться на условия не стали. По словам Хуана Карлоса Карседо, для которого игра на «Фиште» должна была стать дебютной у руля 10-кратного чемпиона России, футболисты были готовы выходить на поле как в воскресенье, так и в понедельник.
«Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше. Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести её наилучшим образом. Никаких оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. Нужно выходить, биться, бороться и играть на победу», — утверждал главный тренер красно‑белых.
Однако это были далеко не все специфические обстоятельства, к которым испанскому специалисту придётся привыкать в РПЛ. Уже на пятой минуте встречи, которая на сей раз началась вовремя, арбитр Евгений Буланов отправился смотреть видеоповтор: подача Эсекьеля Барко в штрафную «Сочи» закончилась падением Манфреда Угальде после борьбы с Дмитрием Васильевым. И даже несмотря на то, что изначальное решение указать на точку рефери пришлось отменить, поход к монитору стал рекордным. Впервые в истории в каждом из восьми матчей тура судьи пользовались помощью VAR.
И всё же свой первый гол в календарном году москвичи забили с 11‑метровой отметки. В середине первого тайма мяч после подачи Пабло Солари с фланга и удара всё того же Угальде нашёл руку Александра Солдатенкова — отменить это решение уже не представлялось возможным, и Барко третий раз в сезоне огорчил сочинцев с пенальти.
«Спартак» не собирался ограничиваться одним голом. Хозяева не успевали за ускорениями латиноамериканцев красно‑белых и большую часть времени провели на своей половине поля, а Александр Максименко откровенно скучал.
Второй гол гостей вытекал из сценария и не стал неожиданностью: Барко шикарной передачей нашёл Жерсона в штрафной — бразилец сначала перебросил Александра Дёгтева, а после рикошета от перекладины добил мяч в пустые ворота. Однако и в этом случае не обошлось без вмешательства VAR: «нашумевшие» три дня назад офсайдные линии помогли определить положение вне игры у начинавшего атаку Солари, оставив счёт до перерыва неизменным.
После выхода из раздевалок давление москвичей усилилось, и ещё до истечения часа игры всё тот же Барко обязан был удваивать преимущество. Однако вместо того, чтобы вколотить мяч в ворота после кросса Солари с фланга и доигрывать матч в режиме комфорта, полузащитника зарядил выше. А спустя пару минут Солдатенков реабилитировался за ошибку у своих ворот точным ударом головой в чужие, пусть и с поправкой на небольшой рикошет, и восстановил паритет.
На некоторое время южане даже перехватили инициативу — на помощь красно‑белым пришли стандарты, которым во время предсезонной подготовки уделял особое внимание Карседо. Роман Зобнин дальним вбросом мяча из аута нашёл в штрафной Александер Джику, тот переадресовал Угальде, а костариканец скинул на Маркиньоса, который первым касанием подработал, а вторым с границы штрафной уложил мяч точнёхонько в угол.
Уже в компенсированное время за трудолюбие был вознаграждён и Солари. Ливай Гарсия совершил перехват, протащил мяч и вывел вынырнувшего из-за спины защитника партнёра на ударную позицию. Казалось, гол аргентинца поставил точку в матче, но на последней компенсированной минуте рефери поставил пенальти: во время заключительного углового Руслан Литвинов непонятно зачем прихватил удалявшегося от вратарской Солдатенкова за футболку, и после очередного просмотра VAR Владимир Ильин с точки установил окончательный счёт — 3:2.
Несмотря на сложившиеся обстоятельства как до, так и во время матча, дебют Карседо в «Спартаке» стоит признать успешным. Да и разве может быть иначе, если испанец — первый за восемь лет тренер красно‑белых, кто начал карьеру в клубе с победы, и единственный в истории клуба, кто смог увезти из Сочи три очка? К слову, последние позволили сократить отставание от потерпевших поражения «Балтики» и ЦСКА.