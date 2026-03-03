Рубио: операция против Ирана продлится до тех пор, пока не будут достигнуты её цели

«Я не знаю, сколько времени это займёт. У нас есть цели. Мы будем действовать столько, сколько потребуется для достижения этих целей. И мы их достигнем», — сказал он.
Кроме того, Рубио подчеркнул, что следующая фаза для Ирана будет ещё суровее, чем сейчас.
В Bloomberg при этом ранее писали, что Катар и ОАЭ хотят убедить США сократить операцию против Ирана.
Политконсультант американской консалтинговой фирмы Khuzaie Associates Ахмед Хузайе между тем заявил RT, что США на Ближнем Востоке «разожгли операцию мирового масштаба».
