Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН

Бахрейни: Иран не искал войны, но теперь реализует право на самооборону.

ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. Иран был готов к честному диалогу, никогда не искал войны, но теперь полностью реализует право на самооборону, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Эти незаконные и безрассудные нападения были совершены в то время, когда Иран конструктивно отреагировала на призывы международного сообщества к решению проблем, связанных с ее мирной ядерной программой. Несмотря на предыдущий опыт неправомерных действий США, Иран добросовестно, бдительно и с четкой приверженностью достижению взаимовыгодного результата вступил в переговоры с США», — указал постпред.

По его словам, Иран вступил в диалог, «полностью осознавая враждебные намерения» в его отношении, но будучи полон решимости продемонстрировать исключительно мирный характер своей ядерной деятельности, подтвердить, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием, и устранить любые предлоги для незаконной агрессии.

«Иран никогда не отказывался от дипломатического пути. Напротив, именно США и Израиль неоднократно подрывали и срывали дипломатические процессы. Война никогда не была выбором Ирана, и Иран никогда не инициировал агрессию против какого-либо государства. Однако теперь, когда пренебрежение США диалогом как средством мирного урегулирования споров вновь стало очевидным… Иран будет продолжать без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подчеркнул дипломат.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше