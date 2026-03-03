Иран никогда не искал войны, заявил постпред при ООН

«Иран никогда не отказывался от дипломатического пути. Напротив, именно США и Израиль неоднократно подрывали и срывали дипломатические процессы. Война никогда не была выбором Ирана, и Иран никогда не инициировал агрессию против какого-либо государства. Однако теперь, когда пренебрежение США диалогом как средством мирного урегулирования споров вновь стало очевидным… Иран будет продолжать без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подчеркнул дипломат.