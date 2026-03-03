Российский турист рассказал о поведении местных жителей в ОАЭ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пассажир рейса из Абу-Даби Илья рассказал, что местные жители в ОАЭ спокойно реагируют на ситуацию и утверждают о безопасности.
В понедельник вечером первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в «Шереметьево».
«Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней», — рассказал Илья журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о поведении местных жителей в Абу-Даби.
