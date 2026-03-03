США занимаются уничтожением запасов ракет Ирана, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные на данном этапе занимаются уничтожением запасов баллистических ракет Ирана, добавив, что решение о проведении наземной операции остается за президентом США Дональдом Трампом.
«На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа — ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», — сказал Рубио журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>