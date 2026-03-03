Москва
Актриса Тарасова поделилась впечатлениями от возвращения в Москву из Дубая

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», оказалась в эпицентре событий на Ближнем Востоке и только что прилетела из Абу-Даби. Своими впечатлениями от возвращения в Москву она поделилась с агентством Ruptly.

«ПВО работала. И взрывы… Я первый раз увидела, что вот у кого айфоны, орёт телефон… Очень понравилось, что страна… Я никогда такого не видела, я уже, можно сказать, привычная к этим бомбёжкам. Но здесь так было всё четко. Чётко дали ваучер. Столько народу работало. Всё было бесплатно для нас», — сказала Тарасова.

Ранее в генеральном консульстве России в Дубае призвали находящихся в ОАЭ россиян ориентироваться на официальные источники.

Директор турагентства в Ростове Максим Гурин также рассказал, что российских туристов с путёвками в Дубае туроператоры бесплатно расселяют в гостиницы, а самостоятельным путешественникам приходится самим заниматься вопросами своего размещения и дальнейшего возвращения домой.

