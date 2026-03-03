Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством

«Выражаю вам и всему народу Ирана глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью гражданского населения в результате американо-израильских ударов. Особую боль и негодование вызывает убийство невинных детей, ставших жертвами этой бесчеловечной агрессии. Невиданным цинизмом и варварством отличается целенаправленная расправа над духовным лидером Ирана Али Хаменеи, его близкими и другими высокопоставленными деятелями страны», — говорится в тексте письма.