Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством

Москалькова назвала убийство духовного лидера Ирана цинизмом и варварством.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невиданным цинизмом и варварством убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи и выразила соболезнования иранскому народу в связи с ударами США и Израиля.

Уполномоченный в своем Telegram-канале опубликовала письмо с соболезнованиями, которое направила главе генеральной инспекции Ирана Заибулле Ходаяну.

«Выражаю вам и всему народу Ирана глубокие и искренние соболезнования в связи с гибелью гражданского населения в результате американо-израильских ударов. Особую боль и негодование вызывает убийство невинных детей, ставших жертвами этой бесчеловечной агрессии. Невиданным цинизмом и варварством отличается целенаправленная расправа над духовным лидером Ирана Али Хаменеи, его близкими и другими высокопоставленными деятелями страны», — говорится в тексте письма.

Москалькова также подчеркнула, что агрессия США и Израиля грубо попирает универсальное право каждого человека на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и вызывает глубокое возмущение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

