Школьниц, погибших при авиаударе США и Израиля, похоронят на юге Ирана

Более ста школьниц, погибших из-за удара США и Израиля, похоронят на юге Ирана.

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Более 100 учениц иранской школы, погибших из-за авиаудара, похоронят во вторник на юге Ирана.

Власти обвинили в произошедшем США и Израиль, сообщив, что начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля — в первый день конфликта.

Источник в Иране говорил РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы. Также были данные о погибших преподавателях.

На похоронах будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже

