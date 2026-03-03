Рубио заявил, что США и Иран не ведут сейчас переговоры

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Иран не ведут переговоры. Об этом сообщил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
«Нет, в настоящее время — нет», — сказал он в беседе с журналистами в Конгрессе, отвечая на вопрос, проводят ли сейчас Тегеран и Вашингтон переговоры. «Всегда есть те в правительствах [других государств], кто инициирует контакт. Неизвестно, уполномочены они инициировать контакт или нет. Они (иранцы — прим. ТАСС) несут колоссальные потери», — заявил при этом глава американской дипломатии, не вдаваясь в детали.
Ранее администрация США утверждала, что руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. По версии Вашингтона, Тегеран сам проявил инициативу для установления контакта после начала американо-израильской военной операции против Ирана.