Трамп допустил создание Ираном ядерного оружия в случае продолжения действия СВПД

Продолжение действия Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), которое инициировал 44-й американский лидер Барак Обама, могло бы позволить Ирану получить собственное ядерное уже три года назад. Об этом 2 марта сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана три года назад было бы ядерное оружие. Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ее оставили в силе, мир сейчас был бы совсем другим», — заявил он.

Политик добавил, что винить в создании кризисной ситуации стоит предыдущих американских президентов — Обаму и Джо Байдена.

Трамп 8 мая 2018 года объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе и возобновлении санкций против Тегерана. Вашингтон утверждает, что Иран якобы занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на соглашение.

