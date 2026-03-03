Трамп допустил создание Ираном ядерного оружия в случае продолжения действия СВПД

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана три года назад было бы ядерное оружие. Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ее оставили в силе, мир сейчас был бы совсем другим», — заявил он.