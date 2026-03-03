Небензя приветствовал личное присутствие Мелании Трамп на заседании СБ ООН

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за созыв и председательство на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта».
«Мадам первая леди, мы приветствуем ваше личное участие в сегодняшнем заседании, признательны за созыв мероприятия по важной теме “Дети, технологии и образование в условиях конфликта”, — сказал российский дипломат в начале своего выступления.
Небензя также отметил, что РФ высоко ценит личные усилия первой леди США по воссоединению детей с их семьями в контексте украинского кризиса.
«Мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины. Продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — обратился он к жене президента США.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за внимание к семьям, пострадавшим от украинского конфликта, выразила надежду на продолжение сотрудничества в интересах детей.