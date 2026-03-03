Москва
Трамп: Иран заполучил бы ядерное оружие в 2023 году, если бы США не вышли из СВПД

Тегеран мог бы заполучить ядерное оружие в 2023 году, если бы президент США Дональд Трамп не проявил инициативу о выходе из соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), утверждает сам американский лидер.

«Это была бы самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ей позволили продолжать существовать, мир сейчас был бы совершенно другим», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Иран проигнорировал предупреждения США по ядерной программе.

Также, по словам президента США, Иран должен полностью отказаться от обогащения урана.

