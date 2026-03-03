Москва
Госдеп призвал американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

В список попали Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Бахрейн, Египет, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке из-за эскалации в регионе.

«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности», — написала помощник Рубио по консульским вопросам Мора Намдар в X.

В списке значатся Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

