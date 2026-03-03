Пентагон заявил о ликвидации всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них их ноль», — утверждает СЕНТКОМ.
В публикации сказано, что иранский режим якобы десятилетиями преследовал и атаковал международные суда в этом регионе. По их словам, такие действия больше не будут продолжаться.
В заявлении командования говорится, что свобода морского судоходства поддерживала экономическое процветание Америки и всего мира более 80 лет. Вооружённые силы США намерены и дальше защищать это право.
Ранее американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в акватории Оманского залива. По данным Пентагона, корабль получил серьёзные повреждения и начал тонуть.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.