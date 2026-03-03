Москва
Пентагон заявил о ликвидации всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило об уничтожении всего иранского военного флота в Оманском заливе. Сообщение появилось в официальном аккаунте командования в соцсети X. Публикацию сопроводили видеозаписью с ударом по флоту.

Источник: Life.ru

Удар США по кораблям Ирана в Оманском заливе. Видео © X / U.S. Central Command.

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них их ноль», — утверждает СЕНТКОМ.

В публикации сказано, что иранский режим якобы десятилетиями преследовал и атаковал международные суда в этом регионе. По их словам, такие действия больше не будут продолжаться.

В заявлении командования говорится, что свобода морского судоходства поддерживала экономическое процветание Америки и всего мира более 80 лет. Вооружённые силы США намерены и дальше защищать это право.

Ранее американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в акватории Оманского залива. По данным Пентагона, корабль получил серьёзные повреждения и начал тонуть.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

