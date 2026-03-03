Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: пять раз за последнюю неделю школы в России становились целями атак ВСУ

Только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ, заявил во время заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

Только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ, заявил во время заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

«Немногие знают о том, а точнее, не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооружённых сил Украины пять раз, о том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удалённом формате», — сказал он.

На прошлой неделе школы Смоленской области перевели на удалёнку после атаки БПЛА ВСУ.

Кроме того, ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше