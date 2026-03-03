Небензя: пять раз за последнюю неделю школы в России становились целями атак ВСУ

«Немногие знают о том, а точнее, не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооружённых сил Украины пять раз, о том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удалённом формате», — сказал он.