Небензя: пять раз за последнюю неделю школы в России становились целями атак ВСУ

Только за последнюю неделю российские школы пять раз становились предметом целенаправленного нападения со стороны ВСУ, заявил во время заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
«Немногие знают о том, а точнее, не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооружённых сил Украины пять раз, о том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удалённом формате», — сказал он.
На прошлой неделе школы Смоленской области перевели на удалёнку после атаки БПЛА ВСУ.
Кроме того, ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.