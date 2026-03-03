Рубио утверждает, что США не стремятся к смене власти в Иране

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что вашингтонская администрация не считает смену власти в Иране насильственным путем своей задачей, хотя и желала бы такого развития событий.
«Мы были бы рады смене этого режима. Как сказал президент [США Дональд Трамп], он хотел бы, чтобы иранский народ использовал эту возможность для восстания и свержения этого руководства, — сказал он. — Но цель этой операции — обеспечить, что у них нет оружия, которое могло бы угрожать нам и нашим союзникам в регионе».
«Если мы можем сделать что-то, чтобы помочь им, мы, безусловно, были бы готовы. Но цель не в этом», — добавил он, говоря о возможности оказания содействия силам, стремящимся к смене власти в Иране силовым путем. На вопрос о том, могут ли США повлиять на то, кто потенциально придет к власти в Иране, Рубио ответил: «Мы могли бы. Посмотрим, как сложатся обстоятельства».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.