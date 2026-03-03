Рубио утверждает, что США не стремятся к смене власти в Иране

«Если мы можем сделать что-то, чтобы помочь им, мы, безусловно, были бы готовы. Но цель не в этом», — добавил он, говоря о возможности оказания содействия силам, стремящимся к смене власти в Иране силовым путем. На вопрос о том, могут ли США повлиять на то, кто потенциально придет к власти в Иране, Рубио ответил: «Мы могли бы. Посмотрим, как сложатся обстоятельства».