«Все меняется». На Западе заговорили о России после атак на Иран

«Из-за ситуации в Иране у Европы могут возникнуть серьезные проблемы с цепочками проставок. Если нефтяная экономика сокращается, замедляется вся экономика. Европа находится в особенно уязвимом положении, потому что мы уже посреди энергетического кризиса, созданного собственными руками, и это только усугубляет ситуацию. Европа — ну, нам не нравятся “грязные” российские углеводороды, поэтому мы хотели переориентироваться на более “демократичные” углеводороды из США и Катара. А теперь могут нарушиться поставки природного газа в ЕС и из Катара. Так что Европа в большом затруднении и при этом разрушает АЭС» — отметил он.