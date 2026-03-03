Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране

Во время выступления в стенах Капитолия, журналисты попросили американского чиновника прокомментировать удар по школе в Иране и возможную причастность к нему США.
«Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться», — начал объясняться в ответ Рубио.
Вслед за этими репликами Рубио пообещал, что министерство войны США в будущем проведет расследование трагедии на предмет того, был ли удар нанесен американскими военными.
«Я бы перенаправил ваш вопрос к ним. Я позабочусь о том, чтобы они знали о вашем вопросе. Но мы хотели бы… Ну, очевидно, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе», — изъяснился госсекретарь.
Власти Ирана обвинили в произошедшем США и Израиль, сообщив, что начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля — в первый день конфликта.
Источник в Иране сообщал РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы. Также были данные о погибших преподавателях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.