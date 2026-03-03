Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил об уничтожении в Тегеране управления телерадиовещания Ирана

Самолеты ВВС еврейского государства «сбросили десятки бомб», сообщили в ЦАХАЛ.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что израильские ВВС нанесли в Тегеране серию ударов по управлению телерадиовещания Ирана, что привело к его уничтожению.

«Самолеты ВВС Израиля сбросили десятки бомб и уничтожили центр коммуникаций иранского режима. На протяжении многих лет иранское управление телерадиовещания призывало к уничтожению Государства Израиль и к применению ядерного оружия», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

В новость внесена правка (1:31 мск) — передается с уточнением в заголовке, верно — в Тегеране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше