Израиль заявил об уничтожении в Тегеране управления телерадиовещания Ирана

«Самолеты ВВС Израиля сбросили десятки бомб и уничтожили центр коммуникаций иранского режима. На протяжении многих лет иранское управление телерадиовещания призывало к уничтожению Государства Израиль и к применению ядерного оружия», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
В новость внесена правка (1:31 мск) — передается с уточнением в заголовке, верно — в Тегеране.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше