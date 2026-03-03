Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей

Небензя: Россия высоко ценит усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей.

Источник: © РИА Новости

ООН, 3 мар — РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Россия высоко ценит усилия первой леди США Меланьи Трамп по вопросу воссоединения детей с их семьями в рамках кризиса на Украине.

«Мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогает Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины, продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше