Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, при этом готов нести потери сам, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. Западные СМИ начали писать о “войне на истощение”, но речь о другом — это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты», — написал Пушков в Telegram-канале.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
