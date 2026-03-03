Москва
Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, заявил Пушков

Пушков: Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, неся потери сам.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Иран намерен нанести максимальный ущерб своим врагам, при этом готов нести потери сам, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Судя по всему, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный ущерб своим врагам. Западные СМИ начали писать о “войне на истощение”, но речь о другом — это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты», — написал Пушков в Telegram-канале.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

