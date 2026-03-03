Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН

Меланья Трамп председательствует на заседании «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта».
«Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время», — начала она свое выступление.
Она не акцентировала, кому именно соболезнует и за кого молится. Ситуацию в Иране же она не упомянула.
Первая леди США также заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.
Сегодняшний Совбез стал первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.
