Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на заседании СБ ООН

Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении в СБ ООН ситуацию в Иране.

ООН, 3 мар — РИА Новости. Председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН первая леди США Меланья Трамп не упомянула в своем выступлении ситуацию в Иране, передает корреспондент РИА Новости.

Меланья Трамп председательствует на заседании «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта».

«Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время», — начала она свое выступление.

Она не акцентировала, кому именно соболезнует и за кого молится. Ситуацию в Иране же она не упомянула.

Первая леди США также заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.

Сегодняшний Совбез стал первым случаем в истории, когда супруга главы американской администрации или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

