США разработали план реагирования на повышение цен на нефть, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США разработали план реагирования на повышение цен на нефть из-за атаки на Иран, со вторника начнут его применение, пообещал госсекретарь Марко Рубио.
«Мы знали, что это будет фактором. У нас есть программа, которую реализуют министр (энергетики Крис — ред.) Райт, министр (финансов Скотт — ред.) Бессент», — сказал Рубио журналистам.
По его словам, со вторника начнется применение разработанных фаз.
«Мы ожидали, что это будет проблемой», — добавил госсекретарь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
