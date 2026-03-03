Мелания Трамп собрала аншлаг, став первой леди США во главе заседания СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя обменялся с первой леди рукопожатием, после чего участники сделали общую фотографию. Примечательно, что Мелания уже выходила за рамки протокольной роли — до этого она модерировала на площадке Генеральная Ассамблея ООН дискуссию о кибербуллинге и защите детей в интернете, что тогда тоже стало прецедентом.