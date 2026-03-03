Москва
США призвали американцев покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке.

В списке значатся Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен, а также сектор Газа.

«Покиньте данные места сейчас коммерческим транспортом в связи с серьёзными рисками безопасности», — говорится в заявлении.

Днём ранее Госдеп США призвал своих граждан покинуть Ливан, пока осуществляются рейсы.

В Associated Press также писали, что в Кувейте было атаковано американское посольство.

