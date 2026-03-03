США призвали американцев покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть более десятка стран на Ближнем Востоке.
В списке значатся Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен, а также сектор Газа.
«Покиньте данные места сейчас коммерческим транспортом в связи с серьёзными рисками безопасности», — говорится в заявлении.
Днём ранее Госдеп США призвал своих граждан покинуть Ливан, пока осуществляются рейсы.
В Associated Press также писали, что в Кувейте было атаковано американское посольство.