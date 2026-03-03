Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: школы в РФ пять раз за неделю стали объектом целенаправленных атак ВСУ

Постпред при ООН отметил, что Россия выступает за обеспечение всеобъемлющей защиты несовершеннолетних.

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Российские образовательные учреждения подвергаются преднамеренным нападениям со стороны украинских вооруженных сил, о чем международное сообщество предпочитает не знать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, посвященного защите детей и образования в условиях конфликтов, председателем на котором является первая леди США Мелания Трамп.

«Не многие знают о том, а точнее не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Пять раз», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совета Безопасности.

Небензя отметил, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате, а для российских школ целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, атаки БПЛА, захвата заложников, эвакуации и оказания первой помощи. Постпред также напомнил о судьбе детей Донбасса, которые с 2014 года росли под обстрелами ВСУ и стали взрослыми, в то время как сотни детей погибли и были покалечены.

«Россия не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям и последовательно выступает за обеспечение всеобъемлющей защиты несовершеннолетних и уважение гражданского характера образовательной инфраструктуры», — резюмировал российский дипломат.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше