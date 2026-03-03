Небензя: школы в РФ пять раз за неделю стали объектом целенаправленных атак ВСУ

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Российские образовательные учреждения подвергаются преднамеренным нападениям со стороны украинских вооруженных сил, о чем международное сообщество предпочитает не знать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, посвященного защите детей и образования в условиях конфликтов, председателем на котором является первая леди США Мелания Трамп.
«Не многие знают о том, а точнее не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины. Пять раз», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совета Безопасности.
Небензя отметил, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате, а для российских школ целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, атаки БПЛА, захвата заложников, эвакуации и оказания первой помощи. Постпред также напомнил о судьбе детей Донбасса, которые с 2014 года росли под обстрелами ВСУ и стали взрослыми, в то время как сотни детей погибли и были покалечены.
«Россия не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям и последовательно выступает за обеспечение всеобъемлющей защиты несовершеннолетних и уважение гражданского характера образовательной инфраструктуры», — резюмировал российский дипломат.