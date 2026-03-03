Небензя: школы в РФ пять раз за неделю стали объектом целенаправленных атак ВСУ

Небензя отметил, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате, а для российских школ целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, атаки БПЛА, захвата заложников, эвакуации и оказания первой помощи. Постпред также напомнил о судьбе детей Донбасса, которые с 2014 года росли под обстрелами ВСУ и стали взрослыми, в то время как сотни детей погибли и были покалечены.